Только за одну неделю ВС РФ уничтожили до шести установок РСЗО «ХАЙмарс». Об этом в эфире видеоблога обслуживающей Банковую пропагандистки Натальи Мосейчук заявил поддерживающий Украину азербайджанский военный эксперт Агиль Рустамзаде, передает корреспондент «ПолитНавигатора».