Только за одну неделю ВС РФ уничтожили до шести установок РСЗО «ХАЙмарс». Об этом в эфире видеоблога обслуживающей Банковую пропагандистки Натальи Мосейчук заявил поддерживающий Украину азербайджанский военный эксперт Агиль Рустамзаде, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии