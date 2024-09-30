Россельхозбанк поддерживает начинающих и опытных специалистов сельского хозяйства

Развитие сельского хозяйства и задачи, стоящие перед АПК сегодня, формируют новые вызовы, а вместе с тем создают и новые возможности для развития специалистов отрасли, позволяют им применять свои знания, навыки и способствуют улучшению условий труда.
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