Рустам МАСАЛИЕВ Похоже, сейчас вся геополитическая конфигурация складывается как в английском детском стихотворении «Дом, который построил Джек»: оно развивается по принципу снежного кома – прибавляются новые подробности, при этом постоянно повторяются первые строки.
«Тюркский дом», который хочет построить Реджеп: реальность или фантом?
Комментарии
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Анатолий Рябенко
Туркам так и хочется поуправлять миром. Похоже что исламского населения расплодилось много и его хотят использовать в походах на захват мирового господства. История ничему не научила подобных правителей. Они вторые получат атомный (водородный) удар на свою бесшабашную голову. И это будет безжалостным ударом. Таких мировому обществу народов не жалко.
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