«Тюркский дом», который хочет построить Реджеп: реальность или фантом?

Анатолий Рябенко

Туркам так и хочется поуправлять миром. Похоже что исламского населения расплодилось много и его хотят использовать в походах на захват мирового господства. История ничему не научила подобных правителей. Они вторые получат атомный (водородный) удар на свою бесшабашную голову. И это будет безжалостным ударом. Таких мировому обществу народов не жалко.