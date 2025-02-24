Заноза
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Заноза

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Свежие комментарии

  • Генрих
    Можно оставить последний абзац опуса, как наиболее реалистичный. Все остальное...в ведро.Дерево сценариев....
  • Александра Дан
    Да здесь и Байден со своей шоблой хорошо поживился ,по хорошему нужен аудит ,сколько укры получали денег ,надо делить...Американский долг...
  • Вера смелых
    👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🔥🔥🔥🔥🔥💋💋Последние события...

«Тюркский дом», который хочет построить Реджеп: реальность или фантом?

«Тюркский дом», который хочет построить Реджеп: реальность или фантом?

 Рустам МАСАЛИЕВ  Похоже, сейчас вся геополитическая конфигурация складывается как в английском детском стихотворении «Дом, который построил Джек»: оно развивается по принципу снежного кома – прибавляются новые подробности, при этом постоянно повторяются первые строки.

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Комментарии
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Анатолий Рябенко
Туркам так и хочется поуправлять миром. Похоже что исламского населения расплодилось много и его хотят использовать в походах на захват мирового господства. История ничему не научила подобных правителей. Они вторые получат атомный (водородный) удар  на свою бесшабашную голову. И это будет безжалостным ударом. Таких мировому обществу народов не жалко.
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