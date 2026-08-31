Украинцы задекларировали почти 22 млрд грн за пределами Украины - ГНС

Украинцы по состоянию на 1 августа подали 13,5 тыс. деклараций о доходах за 2025 год, указав в них около 22 млрд грн доходов, полученных из иностранных источников.
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