В РАН объяснили причины удара США по базам КСИР в Ираке и Сирии вместо Ирана

Ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин поделился со «Звездой» своим мнением о причинах и возможных политических последствиях нанесенных сегодня ударов США по Ираку и Сирии.
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