Продукты, которые введут вас в ступор одним своим видом

Бывает, встречаются среди множества обыкновенных продуктов такие, которые поражают необычной формой. Антропоморфные овощи и фрукты, бракованные, но уникальные в своем роде чипсы, странные и необычные решения маркетологов и дизайнеров упаковки.
Бывает, встречаются среди множества обыкновенных продуктов такие, которые поражают необычной формой. Антропоморфные овощи и фрукты, бракованные, но уникальные в своем роде чипсы, странные и необычные решения маркетологов и дизайнеров упаковки.
Свежие комментарии