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Царьград

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Концерт Канье Уэста в России: Схема мошенников сработала идеально

Концерт Канье Уэста в России: Схема мошенников сработала идеально

Рэпер Канье Уэст должен был выступить в Петербурге, но концерт сорвался. Организаторы успели собрать с фанатов около 3 млрд рублей, а потом выяснилось, что договора с площадкой нет.

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