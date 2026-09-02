Концерт Канье Уэста в России: Схема мошенников сработала идеально

Рэпер Канье Уэст должен был выступить в Петербурге, но концерт сорвался. Организаторы успели собрать с фанатов около 3 млрд рублей, а потом выяснилось, что договора с площадкой нет.
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