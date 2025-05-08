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Zа Победу в прошлом и Zа Победу в будущем!

Каждый  год перед Днём Победы   вражин  начинает  плющить  и  корчить. так  давайте  я вам  лучше покажу  образец   вражеских  корчей, ответ  добрых  русских   людей, а  потом  и  лично  свой ответ  выложу:https://t.

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