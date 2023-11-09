Насколько опасен гонконгский грипп и какие у него симптомы?

Полвека назад пандемия заболевания унесла жизни более миллиона человек География распространения гонконгского гриппа в России продолжает расширяться: на данный момент это острое респираторное заболевание заявило о себе в Пермском крае, в Сахалинской, Тюменской, Орловской, Амурской областях и Забайкалье.
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