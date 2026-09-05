Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Ушаков назвал содержательными переговоры Путина с Уиткоффом и Кушнером

Ушаков назвал содержательными переговоры Путина с Уиткоффом и Кушнером

Переговоры президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Дональда Трампа Джаредом Кушнером были содержательными и предельно откровенными.

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