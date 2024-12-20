«Такие ножки прятала!»: Проскурякова показала фигуру в откровенном платье после слухов о беременности

Обычно Юлия Проскурякова предпочитает выходить в свет в закрытых нарядах. Но 42-летняя жена Игоря Николаева решила примерить новый образ — она появилась на публике в ультракоротком платье с глубоким декольте.
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