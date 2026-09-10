📷⚡️Министерство обороны Польши анонсировало скорое начало испытаний перспективных БПЛА, способных поражать цели в радиусе до 1 000 километров, что формирует новый этап в концепции Deep Precision Strike (DPS).
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