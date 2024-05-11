Бах исключил конфликты между спортсменами на Олимпиаде в Париже

На Олимпиаде в Париже спортсменам удастся избежать конфликтных ситуаций вне соревнований. Такое мнение 11 мая выразил глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах во время генеральной ассамблеи Олимпийского совета Азии в Бангкоке, передает ТАСС.
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