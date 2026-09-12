Этот день в авиации. 12 сентября

1847 - Воздухоплаватель Александр Леде в присутствии нескольких тысяч зрителей поднялся на воздушном шаре.
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