По делу Булгакова, Дикусара, Поклонского и Быкова конфисковали почти ₽6 млн

Санкт-Петербургский суд конфисковал и обратил в доход государства почти 6 миллионов рублей, завершив рассмотрение дела в отношении Евгения Булгакова, Вячеслава Дикусара, Сергея Поклонского и Дмитрия Быкова, возбужденное, в частности, по статье о незаконной банковской деятельности.