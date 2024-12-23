По делу Булгакова, Дикусара, Поклонского и Быкова конфисковали почти ₽6 млн

Санкт-Петербургский суд конфисковал и обратил в доход государства почти 6 миллионов рублей, завершив рассмотрение дела в отношении Евгения Булгакова, Вячеслава Дикусара, Сергея Поклонского и Дмитрия Быкова, возбужденное, в частности, по статье о незаконной банковской деятельности.
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