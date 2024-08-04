На территории Белгородской области объявлена ракетная опасность

По всей Белгородской области объявлено состояние повышенной готовности к возможным ракетным ударам. Такое решение было принято после серии атак украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на населенные пункты региона.
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