В обновленном семействе Audi A3 появились подзаряжаемые версии[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Обновленные хэтчбеки и седаны Audi A3 дебютировали еще весной, и после этого компания планомерно выводит на рынок разные версии.
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