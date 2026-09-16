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За рулем

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Новая модификация этого кроссовера оказалась дешевле предыдущих: за счет чего?

Новая модификация этого кроссовера оказалась дешевле предыдущих: за счет чего?

Китайская марка Denza объявила цены на новый электрический кроссовер N8L – от 299 800 юаней. Если пересчитать по действующему курсу, выходит примерно 3,78 млн рублей.

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