Звезда «Ивановых-Ивановых» сменил имя и переехал в Испанию

Звезда «Ивановых-Ивановых» сменил имя и переехал в ИспаниюСемен ТрескуновАктер Семен Трескунов, наиболее известный по своей роли в сериале «Ивановы-Ивановы», рассказал в интервью Катерине Гордеевой (признана в РФ иностранным агентом), как сменил имя после эмиграции и стал Сэмом.