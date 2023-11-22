Звезда «Ивановых-Ивановых» сменил имя и переехал в Испанию

Звезда «Ивановых-Ивановых» сменил имя и переехал в ИспаниюСемен ТрескуновАктер Семен Трескунов, наиболее известный по своей роли в сериале «Ивановы-Ивановы», рассказал в интервью Катерине Гордеевой (признана в РФ иностранным агентом), как сменил имя после эмиграции и стал Сэмом.
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