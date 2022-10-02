NI: Байдену следует вернуться к дипломатии, чтобы спасти Украину

Бывший офицер американской армии Дэвид Пайн заявил, что у стран Запада есть лишь один способ предотвратить поражение Украины на поле боя в течение следующих нескольких месяцев и избежать ядерного конфликта с Россией - вернуться к дипломатии.
Бывший офицер американской армии Дэвид Пайн заявил, что у стран Запада есть лишь один способ предотвратить поражение Украины на поле боя в течение следующих нескольких месяцев и избежать ядерного конфликта с Россией - вернуться к дипломатии.
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