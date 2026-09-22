Русская Семёрка
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Русская Семёрка

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Почему при получении благословения православные целуют руку священника

Целование руки не изобретено Церковью. Это один из древнейших жестов Средиземноморья и Ближнего Востока: так выражали почтение к царю, жрецу, старшему в роде.

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