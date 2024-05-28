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Царьград

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Врачи-диетологи назвали четыре опасных для здоровья свойства бананов

Врачи-диетологи назвали четыре опасных для здоровья свойства бананов

Экзотический фрукт богат витаминами и минералами, но при его употреблении следует знать меру.Нежные и сладкие бананы, которые к тому же удобно брать с собой в качестве перекуса, являются любимым фруктом у многих людей.

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Комментарии
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М
ММ
Именно поэтому, заботясь о здоровье населения и чтоб мы не переедали бананов, на них подняли цены! Однако бананы все равно стоят в 4 раза дешевле клубники, в три раза дешевле манго, в два раза дешевле помидор и сравнимы по цене с огурцами.
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17 час.

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