Врачи-диетологи назвали четыре опасных для здоровья свойства бананов

Экзотический фрукт богат витаминами и минералами, но при его употреблении следует знать меру.Нежные и сладкие бананы, которые к тому же удобно брать с собой в качестве перекуса, являются любимым фруктом у многих людей.
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