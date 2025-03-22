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Почему Восточная Германия не хочет быть вместе с Западной

Почему Восточная Германия не хочет быть вместе с Западной

В этом году Германия отметит 35-летие со дня так называемого «немецкого воссоединения», слияния ФРГ с ГДР.

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Комментарии
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Evgenija Palette
Да. Мартин Лютер был Осси.  В Калининградской области, в небольшом городке ( Правдинск сейчас) есть могила его дочери, жены пастора, и остатки кирхи, где служил ее муж пастором.  Мы очень хорошо все это знаем. Знаем и немцев. В пик, когда самая большая масса немцев уезжала по репатриации в Германию, в Калининград съехались уже получившие вызовы и только ожидающие команды &quot;Подъем&quot;, очень многие немецко-русские семьи. Все они присутствовали на богослужениях в только что отстроенной Протестанской кирхе. Уезжали за лучшей жизнью. И потом, когда приходилось кое с кем встречаться уже в Германии, общались с нами со слезами на глазах. Сроднились. Просили наш хор исполнить &quot;Уральскую рябинушку&quot;... А одна бабулька пришла с внуком и с большим ТАЗОМ пирожков с картошкой... Милая моя, нельзя было сдержать слез...  ИНТЕРЕСНО, ЧТОБЫ СКАЗАЛИ СЕЙЧАС ЭТИ  фон дер Ляйен и иже с ней, если бы ОССИ захотели бы ОТДЕЛИТЬСЯ ОТ ВЕССИ и присоединиться к России... КАК БЫ ОНИ ОРАЛИ!!! А эти люди нам - не чужие. Да и в России ИСПОКОН ВЕКУ БЫЛО ПОЛНО НЕМЦЕВ, В ТОМ ЧИСЛЕ, И В ВЕРХОВНОЙ ВЛАСТИ...
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