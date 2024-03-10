По словам главы Moon Studios, компания осталась независимой, чтобы избежать возмо...

По словам главы Moon Studios, компания осталась независимой, чтобы избежать возможного закрытия акционерамиПосле сотрудничества с Microsoft над двумя отличными играми в рамках франшизы Ori многие полагали, что Moon Studios в конце концов будет куплена.
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