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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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По словам главы Moon Studios, компания осталась независимой, чтобы избежать возмо...

По словам главы Moon Studios, компания осталась независимой, чтобы избежать возмо...

По словам главы Moon Studios, компания осталась независимой, чтобы избежать возможного закрытия акционерамиПосле сотрудничества с Microsoft над двумя отличными играми в рамках франшизы Ori многие полагали, что Moon Studios в конце концов будет куплена.

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