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Они планировали убивать и устраивать кровавые терроры по всей России: в Крыму задержали агентов Киева

Они планировали убивать и устраивать кровавые терроры по всей России: в Крыму задержали агентов Киева

Их функции были уже определены: проведение террористических актов, диверсий и расстрелов. Объектами были глава республики Аксенов, спикер парламента, городское руководство Ялты, бывший нардеп Царев и другие лица.

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