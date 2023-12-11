Они планировали убивать и устраивать кровавые терроры по всей России: в Крыму задержали агентов Киева

Их функции были уже определены: проведение террористических актов, диверсий и расстрелов. Объектами были глава республики Аксенов, спикер парламента, городское руководство Ялты, бывший нардеп Царев и другие лица.
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