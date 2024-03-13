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Венгрия перессорила весь "цветущий сад": Европарламент подаёт в суд ЕС на Еврокомиссию

Венгрия перессорила весь "цветущий сад": Европарламент подаёт в суд ЕС на Еврокомиссию

Европарламент (ЕП) намерен подать в суд ЕС на Еврокомиссию (ЕК). Об этом сообщила газета Politico.Европарламент будет судиться с Еврокомиссией из-за того, что та разморозила 10,2 млрд евро для Венгрии, которая разблокировала предоставление Украине нового пакета финансовой помощи.

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