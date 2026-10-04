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Актуальная информация об обстановке на линии фронта 4 октября (обновляется)

Актуальная информация об обстановке на линии фронта 4 октября (обновляется)

Источник фото: РИА Новости / Алексей Майшев 08:32 Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают наносить удары по объектам портовой инфраструктуры Украины и морским судам, используемым в интересах ВСУ.

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