В Карагандинской области разрешили весеннюю охоту

В Карагандинской области стартует весенний охотничий сезон. В южных районах – Шетском и Актогайском – он продлится с 29 марта по 12 апреля, в северных – Осакаровском, Бухар-Жырауском, Нуринском, Каркаралинском, Абайском – с 12 по 26 апреля.