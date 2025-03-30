В Карагандинской области разрешили весеннюю охоту

В Карагандинской области стартует весенний охотничий сезон. В южных районах – Шетском и Актогайском – он продлится с 29 марта по 12 апреля, в северных – Осакаровском, Бухар-Жырауском, Нуринском, Каркаралинском, Абайском – с 12 по 26 апреля.
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