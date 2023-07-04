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Экс-глава МИД РФ Иванов: Связи с Западом стоит возобновлять на равноправной основе

Экс-глава МИД РФ Иванов: Связи с Западом стоит возобновлять на равноправной основе

Отношения Российской Федерации с западными странами на данный момент хуже, чем когда-либо. Соответствующим взглядом на нынешнюю ситуацию поделился бывший глава Министерства иностранных дел России, экс-секретарь Совбеза и президент РСМД Игорь Иванов.

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