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Нагорных сообщил о проблемах со здоровьем бывшего президента "Локомотива" Филатова

Нагорных сообщил о проблемах со здоровьем бывшего президента "Локомотива" Филатова

Председатель совета директоров московского "Локомотива" Юрий Нагорных рассказал о проблемах со здоровьем у бывшего президента красно-зеленых Валерия Филатова, который по-прежнему входит в совет директоров клуба Российской премьер-лиги (РПЛ).

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