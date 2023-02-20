Нагорных сообщил о проблемах со здоровьем бывшего президента "Локомотива" Филатова

Председатель совета директоров московского "Локомотива" Юрий Нагорных рассказал о проблемах со здоровьем у бывшего президента красно-зеленых Валерия Филатова, который по-прежнему входит в совет директоров клуба Российской премьер-лиги (РПЛ).