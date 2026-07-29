Июльское обновление Samsung пошло не по плану? Некоторые владельцы Galaxy S24 Ultra и S25 Ultra жалуются на резкое снижение автономности

Смартфон расходует 5-7% заряда батареи в час в режиме ожиданияПосле установки июльского обновления безопасности некоторые владельцы Samsung Galaxy S25 Ultra и Galaxy S24 Ultra начали жаловаться на резкое снижение времени автономной работы смартфонов.
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