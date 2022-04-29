Обвиняемого в мошенничестве и кражах бывшего следователя будут судить

Судебное заседание по делу бывшего следователя, обвиняемого в 16 преступлениях, состоится после майских праздников Бывшего следователя обвинили в мошенничестве, злоупотреблении должностными полномочиями, растрате и кражах с банковских счетов.
Судебное заседание по делу бывшего следователя, обвиняемого в 16 преступлениях, состоится после майских праздников Бывшего следователя обвинили в мошенничестве, злоупотреблении должностными полномочиями, растрате и кражах с банковских счетов.
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