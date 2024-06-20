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Царьград

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Польскую армию напугал воздушный шар из России: НЛО залетело из Калининграда – есть важный нюанс

Польскую армию напугал воздушный шар из России: НЛО залетело из Калининграда – есть важный нюанс

В воздушное пространство Польши залетел аэростат из Калининградской области Неопознанный летающий объект (НЛО) немного переполошил местное военное командование - воздушный шар напугал польскую армию, которая, в свою очередь, принялась успокаивать местное население через социальные сети.

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