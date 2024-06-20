Польскую армию напугал воздушный шар из России: НЛО залетело из Калининграда – есть важный нюанс

В воздушное пространство Польши залетел аэростат из Калининградской области Неопознанный летающий объект (НЛО) немного переполошил местное военное командование - воздушный шар напугал польскую армию, которая, в свою очередь, принялась успокаивать местное население через социальные сети.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии