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«Вагнер» угнал бронетехнику НАТО. Сводка СВО на утро 8 мая

«Вагнер» угнал бронетехнику НАТО. Сводка СВО на утро 8 мая

Битва на Артёмовск продолжается. Бойцы «Вагнера» продвинулись на 280 метров. «Под контролем противника остается 2,37 квадратных километра», — приводит РИА Новости слова основателя ЧВК Евгения Пригожина.

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