Депутат Белик счел пустомельством санкции США за строительство Крымского моста

Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал пустомельством санкции Соединенных Штатов в отношении Крымского моста, отметив, что они никак не скажутся на развитии полуострова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии