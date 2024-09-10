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Депутат Белик счел пустомельством санкции США за строительство Крымского моста

Депутат Белик счел пустомельством санкции США за строительство Крымского моста

Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал пустомельством санкции Соединенных Штатов в отношении Крымского моста, отметив, что они никак не скажутся на развитии полуострова.

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