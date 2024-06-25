В Прикамье 30-летнего жителя деревни обвинили в изнасиловании маленькой девочки

ВЕРЕЩАГИНСКИЙ ОКРУГ, 25 июня, ФедералПресс. В деревне Елохи Верещагинского городского округа 30-летнему мужчине следователи предъявили обвинение в изнасиловании малолетней девочки, не достигшей 14-летнего возраста.
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