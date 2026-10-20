Эксперты на Западе любят делать предположения касательно окончания конфликта на Украине. Зачастую они отражают их чаяния и игнорируют интересы России.
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