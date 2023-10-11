Токаев призвал объединить глобальные силы, выступающие за мир

Перед человечество встали фундаментальные вызовы, для преодоления которых необходимо сформировать новую систему безопасности, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 11 октября на 21-м заседании секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий в Астане.
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