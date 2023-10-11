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Токаев призвал объединить глобальные силы, выступающие за мир

Токаев призвал объединить глобальные силы, выступающие за мир

Перед человечество встали фундаментальные вызовы, для преодоления которых необходимо сформировать новую систему безопасности, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 11 октября на 21-м заседании секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий в Астане.

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