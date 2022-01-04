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Эндокринологи: Диабетикам необходимы сахароснижающие препараты при COVID-19

Эндокринологи: Диабетикам необходимы сахароснижающие препараты при COVID-19

"За два года, которые продолжается пандемия, авторитетные отечественные и зарубежные специалисты подтвердили выдвинутые гипотезы, что лица с нарушениями обмена веществ не только более восприимчивы к тяжелой форме COVID-19 и относятся к группе высокого риска развития полиорганной недостаточности и наступления летальных исходов, но также имеют повышенный риск тяжелых последствий от воздействия коронавирусной инфекции", - сообщила директор НМИЦ эндокринологии Наталья Мокрышева, открывая дискуссию по стратегии антигипергликемической терапии у диабетиков.

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