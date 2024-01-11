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Трамп назвал Путина и Си Цзиньпина «очень умными людьми» в сравнении с Байденом

Трамп назвал Путина и Си Цзиньпина «очень умными людьми» в сравнении с Байденом

Бизнесмен и бывший президент США Дональд Трамп во время выступления в Айове 10 января обвинил президента Джо Байдена в хаосе, который творится в стране, чего нельзя сказать о странах под управлением такими «очень умными людьми», как Владимир Путин и Си Цзиньпин, сообщил телеканал Fox News.

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