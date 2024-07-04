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Губернатор Калифорнии Ньюсом заявил о поддержке президента США Байдена

Губернатор Калифорнии Ньюсом заявил о поддержке президента США Байдена

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, которого эксперты называли в коротком списке  популярных демократов, способных заменить президента Соединенных Штатов Джо Байдена на выборах, заявил о поддержке действующего американского лидера.

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