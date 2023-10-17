Списки талиона: «око за око» пахнет газом и кровью

Люси Иванова

Я думаю, тут покруче каша заварена...газопровод опять же сами западенцы и повредили, чтобы в который раз обвинить Россию. Затем населению начнут втирать , что надо срочно закрыть Балтийской море для российских судов, а это значит- отрежут от России Калининградскую область ...