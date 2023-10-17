Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Списки талиона: «око за око» пахнет газом и кровью

Списки талиона: «око за око» пахнет газом и кровью

Любителей прямого и немедленного отмщения за причинённые страдания и неправомочные деяния не могли не порадовать ни это сообщение, ни реакция на него России.

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Комментарии
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alik3456 Джексон
Подождём первых морозов и рванём сразу всё!!! Здравствуй Дедушка Мороз!!!
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1 д.
Silver Kont
Да, почему пидарасы в гейропе не должны мёрзнуть зимой? Ну-ка, дедушка Мороз, покажи пидарасам, где раки зимуют....
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16 час.
Люси Иванова
Я думаю, тут покруче каша заварена...газопровод опять же сами западенцы и повредили, чтобы в который раз обвинить Россию. Затем населению начнут втирать , что надо срочно закрыть Балтийской море для российских судов, а это значит- отрежут от России Калининградскую область ...
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15 час.

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