Лицо со скамом: в России создали программу для выявления дипфейков

В России создана программа для выявления поддельного видеоконтента: разработчики надеются, что она поможет журналистам обнаруживать дипфейки, а обычным пользователям — оперативно проверять подозрительные ролики.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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