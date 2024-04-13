«Новый подход и знания». Молодые россияне строят будущее

В Кузбасском колледже архитектуры, строительства и цифровых технологий прошло открытие форума «Молодой специалист – строитель будущего», организованного Министерством строительства и ЖКХ РФ при поддержке правительства Кемеровской области.
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