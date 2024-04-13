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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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«Новый подход и знания». Молодые россияне строят будущее

«Новый подход и знания». Молодые россияне строят будущее

В Кузбасском колледже архитектуры, строительства и цифровых технологий прошло открытие форума «Молодой специалист – строитель будущего», организованного Министерством строительства и ЖКХ РФ при поддержке правительства Кемеровской области.

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