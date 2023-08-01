Сотрудник Госавтоинспекции оказал помощь водителю, который остановился на обочине из-за поломки транспортного средства

На 1000-м км автодороги М-4 «Дон» командир 1 взвода 1 роты Донского отдельного батальона ДПС ГИБДД № 2 ГУ МВД России по Ростовской области капитан полиции Александр Небоженко при осуществлении патрулирования заметил стоящий на обочине автомобиль.