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Сотрудник Госавтоинспекции оказал помощь водителю, который остановился на обочине из-за поломки транспортного средства

На 1000-м км автодороги М-4 «Дон» командир 1 взвода 1 роты Донского отдельного батальона ДПС ГИБДД № 2 ГУ МВД России по Ростовской области капитан полиции Александр Небоженко при осуществлении патрулирования заметил стоящий на обочине автомобиль.

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