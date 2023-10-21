Израильская армия заявила о подготовке к новому этапу операции в Газе

REUTERS/Amir CohenA Армия обороны Израиля готовится осуществить дальнейшие шаги в рамках военной операции в секторе Газа, в том числе и наземную операцию, заявила армейская пресс-служба в субботу, 21 октября.
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