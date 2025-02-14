В Приднестровье начал поступать газ благодаря России

В Приднестровье начал поступать газ, который был приобретен благодаря помощи от Москвы. Рассказал об этом глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики, передает корреспондент УтроNews со ссылкой на РИА «Новости».
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