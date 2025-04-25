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Более 30 тысяч волонтеров сопроводили «Диктант Победы»

Более 30 тысяч волонтеров сопроводили «Диктант Победы»

МОСКВА, 25 апреля, ФедералПресс. 25 апреля в России и за рубежом в седьмой раз прошла международная просветительско-патриотическая акция «Диктант Победы», организованная оргкомитетом партии «Единая Россия» «Наша Победа».

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