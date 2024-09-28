Чем заняться дома: лохматые йети и одинокие волки в осеннем марафоне

Посмотреть «Лохматые предки» «Кинопоиск» Семейство сасквочей (йети, или снежные люди) живет где-то в лесах Северной Калифорнии: они заняты поиском пищи, гигиеной, устройством ночлега и разными ритуалами вроде одновременных ударов палками по деревьям.