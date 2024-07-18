Невроз благополучия у российской элиты выражается в желании уцепиться за любые обстоятельства, дающие надежду на восстановление отношений с Западом, заявил политолог, аналитик, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в интервью телеканалу БелТа.
Сергей Кургинян: Главным врагом России является «благополучничество» элиты
Комментарии
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Александр Батт
Холопство на Руси отменили еще в 1861 году.
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6 час.
ЮС
Юдкевич Сергей
А теперь у наших депутатов детки там же.
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3 час.
Николай Гулевич
Вековая традиция преклонения перед всем иностранным. Особенно грешили правящий класс и мещанство. А Петр I возвел это в государственную политику. В целом, чем строить рай в своей стране, легче нажиться в ней и из "джунглей смыться в райский сад".
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2 час.
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