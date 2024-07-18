Сергей Кургинян: Главным врагом России является «благополучничество» элиты

А теперь у наших депутатов детки там же.

Николай Гулевич

Вековая традиция преклонения перед всем иностранным. Особенно грешили правящий класс и мещанство. А Петр I возвел это в государственную политику. В целом, чем строить рай в своей стране, легче нажиться в ней и из "джунглей смыться в райский сад".